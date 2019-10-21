قائد سوري معارض: لم ننتشر في جميع أنحاء مدينة رأس العين

دمشق- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني السوري المعارض (المدعوم من تركيا)، اليوم الاثنين انسحاب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقال المتحدث الرائد يوسف الحمود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):" تم رصد انسحاب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية بشكل كامل من مدينة رأس العين صباح اليوم، ولكن قواتنا لم تتقدم وتبسط سيطرتها على المدينة".

وأضاف أن ذلك يأتي في اطار الالتزام بتعليق الاعمال القتالية بحسب الاتفاق الذي وقع قبل أيام بين تركيا والولايات المتحدة .

وتابع: " نراقب بشكل كامل تواجد قوات قسد والوحدات الكردية في كل المنطقة الآمنة المتفق عليها ضمن الاتفاق ".

وأوضح الحمود أن "خروج عناصر وحدات الحماية استمر لمدة يومين حيث خرجت ثلاث دفعات تضم جرحى وجثث قتلى ومقاتلين من المدينة نقلتهم عشرات السيارات ".

وأكد الحمود أمس أن وحدات حماية الشعب الكردية تسيطر على حوالي 30 بالمئة من مساحة المدينة وهي الاحياء الجنوبية.