الرئيس اللبناني: تعميم الفساد على الجميع ظلم كبير

القاهرة- (مصراوي):

علق الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، اليوم الاثنين، على الاحتجاجات التي تشهدها بلاده وانطلقت منذ خمسة أيام، قائلاً إنها "تعبر عن وجع الناس".

وقال عون، في جلسة مجلس الوزراء التي بدأت قبل قليل، إن " ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".

ودعا الرئيس اللبناني إلى بدء اعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً.

وبدأت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء منذ بدء الاحتجاجات، مساء الخميس الماضي، في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي ووزراء "القوات اللبنانية" الذين قدموا استقالاتهم أمس.

يستعد اللبنانيون، اليوم الاثنين، للخروج إلى الشوارع مجدداً في يوم مفصلي من حراكهم غير المسبوق، الذي يدخل يومه الخامس على التوالي، في وقت يتمسك المتظاهرون بمطلب رحيل الطبقة السياسية، مستهزئين بكل ما يقدم من حلول "تخديرية".

وتنتهي مساء الإثنين مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة لـ"شركائه" في الحكومة، في إشارة الى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في رزمة اصلاحات إنقاذية.

ومن المُقرر عقد مجلس الوزراء اللبناني قبل ظهر الإثنين اجتماعاً برئاسة الرئيس ميشال عون، لدرس خطة إنقاذ اقترحها الحريري في اليومين الأخيرين لوضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة.

وقال مصدر في رئاسة الحكومة لفرانس برس ليل الأحد إن الحريري تلقى موافقة القوى السياسية الرئيسية لا سيما حزب الله وعون على على خطته الإنقاذية التي تتضمن تدابير واجراءات حاسمة، أبرزها عدم فرض أي ضرائب جديدة وخصخصة العديد من القطاعات.