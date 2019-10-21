الرئيس اللبناني يعقد جلسة مباحثات مع الحريري قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء

القاهرة- (مصراويي):

يعقد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس حكومته سعد الحريري، اليوم الاثنين، قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء بالتزامن مع انتهاء المُهلة التي حددها الأخير للقبول بخطة إنقاذ اصلاحية، والتي تهدف إلى احتواء غضب المتظاهرين.

يستعد اللبنانيون، اليوم الاثنين، للخروج إلى الشوارع مجدداً في يوم مفصلي من حراكهم غير المسبوق، الذي يدخل يومه الخامس على التوالي، في وقت يتمسك المتظاهرون بمطلب رحيل الطبقة السياسية، مستهزئين بكل ما يقدم من حلول "تخديرية".

وتنتهي مساء الإثنين مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة لـ"شركائه" في الحكومة، في إشارة الى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في رزمة اصلاحات إنقاذية.

ومن المُقرر عقد مجلس الوزراء اللبناني قبل ظهر الإثنين اجتماعاً برئاسة الرئيس ميشال عون، لدرس خطة إنقاذ اقترحها الحريري في اليومين الأخيرين لوضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة.

وقال مصدر في رئاسة الحكومة لفرانس برس ليل الأحد إن الحريري تلقى موافقة القوى السياسية الرئيسية لا سيما حزب الله وعون على على خطته الإنقاذية التي تتضمن تدابير واجراءات حاسمة، أبرزها عدم فرض أي ضرائب جديدة وخصخصة العديد من القطاعات.