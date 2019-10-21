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تقدم موراليس في انتخابات الرئاسة البوليفية

03:36 ص الإثنين 21 أكتوبر 2019
تقدم موراليس في انتخابات الرئاسة البوليفية

إيفو موراليس

لاباز- (د ب أ):

من المتوقع أن يفوز الرئيس البوليفي إيفو موراليس في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، حيث حصل على 45.7 % من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي كارلوس ميسا على 37.3%، وفقًا للنتائج الأولية التي أوردتها صحيفة "إل ديبر" اليومية.

وفاز موراليس حتى الآن بثلاث فترات رئاسية من الجولة الأولى.

يشار إلى أنه في هذه الانتخابات، إذا لم يحصل أي مرشح على نسبة 50% على الأقل في الجولة الأولى، أو 40% بفارق 10% عن المرشح الذي يحل في المركز الثاني، سيواجه المرشحان الرئيسيان بعضهما البعض في جولة إعادة يوم 15 ديسمبر المقبل.

إيفو موراليس انتخابات الرئاسة البوليفية كارلوس ميسا
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