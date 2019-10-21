مقتل 3 جنود أمريكيين خلال تدريبات بقاعدة عسكرية في جورجيا

واشنطن- (د ب أ):

قتل 3 جنود أمريكيين، أمس الأحد، انقلبت مركبتهم العسكرية داخل مياه (في القاعدة) خلال مناورات تدريبية في فورت ستيوارت بجورجيا، وفقًا لما أعلنه مسؤولون.

وجاء في بيان نقلًا عن المسؤولين في فورت ستيوارت إن 6 جنود كانوا داخل مركبة قتالية عندما وقع الحادث في حوالي الساعة 0320 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي (0720 بتوقيت جرينتش).

وذكر البيان أنه تم إعلان وفاة 3 جنود في مكان الحادث بينما تم نقل الجنود الثلاثة الآخرين إلى مستشفى القاعدة.

وتلقى جنديان العلاج وخرجا من المستشفى ونقل الثالث إلى مستشفى مدني في مدينة سافانا، على بعد حوالي 60 كيلومترًا من القاعدة، مصابًا بجروح لا تمثل تهديدًا على حياته.

وقال المسؤولون إنه تم انتشال جميع الجنود والمركبة، كما بدأ التحقيق في أسباب الحادث.​