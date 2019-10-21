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    فرض حظر التجول مجددًا وسط استمرار الاحتجاجات العنيفة في تشيلي

    12:09 ص الإثنين 21 أكتوبر 2019
    فرض حظر التجول مجددًا وسط استمرار الاحتجاجات العنيفة في تشيلي

    الاحتجاجات العنيفة في تشيلي

    بوجوتا - (د ب أ):

    فرضت سلطات سانتياجو دي تشيلي اليوم الأحد حظراً للتجول لليلة الثانية على التوالي مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنهب في جميع أنحاء البلاد.

    وأعلنت رئيسة بلدية المدينة كارلا روبيلار على شاشة التلفزيون دخول حظر التجول حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 7 مساءً (2200 بتوقيت جرينتش) وحتى الساعة 6 صباحًا.

    وقالت روبيلار: "نريد أن نطلب من الناس البقاء في منازلهم. لا تتناقشوا عن طريق الصراخ والنهب والعنف".

    وتشهد التشيلي احتجاجات بسبب زيادة تعريفة النقل العام، وقالم المحتجون باعمال شغب واضرام النار في محطات مترو ، مما دفع الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا إلى إعلان حالة الطوارئ في العاصمة سانتياجو .

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