الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل إرهابيين اثنين في الموصل
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال ارهابيين اثنين في محافظة الموصل.
وقالت الاستخبارات العراقية ، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد ، " إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ ، وبالتعاون مع استخبارات لواء ٧٥ (قيادة عمليات نينوى) ، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة حمام العليل في الموصل.
وأضافت أن المعتقلين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام "المادة ٤ إرهاب".
هذا المحتوى من
-
638
-
484
-
238
-
210
-
151
-
145
-
139
-
112
-
102
-
88