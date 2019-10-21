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    الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل إرهابيين اثنين في الموصل

    12:08 ص الإثنين 21 أكتوبر 2019
    الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل إرهابيين اثنين في الموصل

    القوات العراقية

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال ارهابيين اثنين في محافظة الموصل.

    وقالت الاستخبارات العراقية ، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد ، " إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ ، وبالتعاون مع استخبارات لواء ٧٥ (قيادة عمليات نينوى) ، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة حمام العليل في الموصل.

    وأضافت أن المعتقلين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام "المادة ٤ إرهاب".

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