الجيش اليمني يضبط نصف طن مخدرات قبل وصولها للحوثيون

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن ضبط نصف طن من مادة الحشيش المخدر، في مدينة العبر بمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن قائد اللواء 23 مشاة العميد عبدالله معزب، قوله "أن دورية تابعة للواء تمكنت من كشف وضبط 500 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر، كانت على متن شاحنة"، بحسب ما نشره موقع "العربية".

وأوضح أن اليقظة الأمنية العالية للدوريات العسكرية مكنتها من ضبط هذه الشحنة من الحشيش المخدر التي كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المتمردة.

ولفت قائد اللواء 23 مشاة إلى أن الوحدات العسكرية التابعة للواء تعمل بوتيرة عالية من أجل ضبط المطلوبين أمنيا، والعصابات الإجرامية التي تقوم بعملية تهريب الأسلحة والممنوعات، وكذا ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية، تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.