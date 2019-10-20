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    الجيش السوري يواصل نشر قواته لمواهجة العدوان التركي (فيديو)

    10:59 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    الجيش السوري يواصل نشر قواته لمواهجة العدوان التركي (فيديو)

    الجيش السوري

    القاهرة - (مصراوي):

    ذكرت الوكالة السورية الرسمية "سانا" أن الجيش السوري يواصل عمليات نشر قواته في القرى والبلدات ضمن مناطق الجزيرة السورية لمواجهة العدوان التركي، على البلاد.

    وقالت الوكالة السورية الرسمية، مساء اليوم الأحد، إن آليات عسكرية ومجموعة من جنود الجيش السوري تحركت اليوم على عدة محاور بريفي الرقة والحسكة، لتنفيذ عمليات انتشار جديدة وتعزيز نقاطها في المواقع التي وصلت إليها خلال الأيام الماضية.

    ونشرت "سانا" مقطع فيديو وصورًا قالت إنها تظهر تقدم القوات الحكومية للانتشار في محافظتي الرقة والحسكة.

    وشنت القوات التركية في التاسع من أكتوبر الجاري، عدوانًا عسكريًا على شمال شرق سوريا بزعم محاربة الأكراد الذي تصنفهم على أنهم إرهابيين، قبل أن تتدخل واشنطن وتعقد لقاءا بين الرئيس التركي، ونائب الرئيس الأمريكي، لتعلن هدنة لوقف إطلاق النار لمدة 5 أيام بين القوات التركية و"قسد".

    الجيش السوري العدوان التركي تركيا سوريا

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