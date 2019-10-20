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    بوينج تكشف اطلاع إدارة الطيران الأمريكية باختبارات طائرات 737 ماكس

    10:19 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    بوينج تكشف اطلاع إدارة الطيران الأمريكية باختبارات طائرات 737 ماكس

    شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج

    واشنطن - (د ب أ):

    قالت شركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات في بيان اليوم الأحد إن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية "إف أيه أيه" انخرطت بشكل مباشر في مراقبة اختبارات نظام طيران أصبح الآن موضع شكوك في التسبب في حادثي تحطم مهلكين لطائرة بوينج من طراز 737 ماكس.

    ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم ، قالت الشركة إنه جرى إطلاع إدارة الطيران الاتحادية في العديد من المرات بخطة الشركة لتوسيع نظام التحكم في رحلة الطيران والمعروف باسم نظام تعزيز خصائص المناورة ويعرف اختصارا باسم "إم سي أيه إس".

    وأضافت بوينج أن موظفي الإدارة راقبوا تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة في ظروف سرعة متدنية خلال الاختبارات في الفترة من أغسطس عام 2016 إلى يناير عام 2017.

    وقالت بوينج لم يكن في مقدورها التحدث إلى طيار اختبار سابق عبرت رسالته العاجلة في عام 2016 عن مخاوف بشأن نظام تعزيز خصائص المناورة "ونحن نعبر عن أسفنا بوجه خاص للصعوبات التي تسبب فيها نشر هذه الوثيقة لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وجهات رقابية أخرى".

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