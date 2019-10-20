زعيم المتمردين بجنوب السودان يرفض الموعد النهائي لتشكيل حكومة وحدة

جوبا - (د ب أ):

رفض زعيم المتمردين بجنوب السودان ريك مشار الموعد النهائي المحدد بـ 12 نوفمبر لتشكيل حكومة وحدة، قائلا إنه يحتاج إلى ثلاثة أشهر، وهو طلب قد يتسبب في انهيار اتفاق مع الرئيس سيلفا كير لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في الدولة الغنية بالنفط.

وقد تم توقيع اتفاق العام الماضي لتشكيل حكومة تقاسم السلطة يقودها سيلفا كير مع ريك مشار كنائب له من أجل قيادة جنوب السودان إلى إجراء انتخابات ديمقراطية وتحقيق التنمية.

ومن بين القضايا الرئيسية التي لم تحسم بعد، دمج المتمردين في الجيش والاتفاق على عدد الولايات التي ستشكل الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وكانت أحدث دولة في العام شهدت صراعا بين قوات مشار وسلفاكير في عام 2013 أودى بحياة 400 ألف شخص وأجبر 4 ملايين شخص على النزوح من منازلهم كما تسبب في أزمة اقتصادية.

وقبل اتفاق تقاسم السلطة، انهار اتفاق سابق بين كير ومشار في عام 2016 بسبب اشتباكات عنيفة بين مقاتليهما.

ونقلت وكالة أنباء (بلومبرج) عن مشار قوله خلال اجتماع مع وفد من مجلس الأمن الدولي في العاصمة جوبا اليوم الأحد "نفس القضايا التي نناقشها اليوم تسببت في أزمة 2016، الترتيبات الأمنية وقضايا الدولة.. لماذا تكررون نفس المشكلة؟".