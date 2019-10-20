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العراق: غير معنيين بالدواعش الأجانب الذين نفذوا عمليات إرهابية بالخارج

08:11 م الأحد 20 أكتوبر 2019
العراق: غير معنيين بالدواعش الأجانب الذين نفذوا عمليات إرهابية بالخارج

أحمد الصَحّاف

بغداد - (أ ش أ):

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف، اليوم الأحد، أن العراق غير معني بتسلم الإرهابيين الأجانب من تنظيم «داعش» الإرهابي، وأنه معني فقط بتسلم الإرهابيين في التنظيم من الذين يحملون الجنسية العراقية.

وقال الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء الوطنية العراقية نينا اليوم الأحد- إن : "العراق معني بتسلم الإرهابيين الدواعش الذين يحملون الجنسية العراقية وعوائلهم، وسيحاكمون في المحاكم العراقـية وفق القوانين النافذة".

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أحمد الصحاف وزارة الخارجية العراقية العراق بغداد تنظيم داعش الأرهاب

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