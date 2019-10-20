السفارة المصرية في بيروت تكشف عن أوضاع الجالية بلبنان

كتب - محمد عطايا:

أكدت السفارة المصرية في بيروت، أن الجالية لا تواجه أي مشكلات خلال التظاهرات الحالية في لبنان.

وأوضحت السفارة المصرية لـ"مصراوي"، أنه حتى اللحظة لم يواجه أي من المصريين أزمة نتيجة التظاهرات المندلعة حاليًا في بيروت، وعدد من المدن اللبنانية.

وأضافت أنها خصصت خطوطًا لتلقي اتصالات من المصريين المقيمين بلبنان حال واجهتهم أي مشكلة، فضلًا عن إصدارها تحذير عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، للابتعاد عن التجمعات.

واندلعت التظاهرات في لبنان، الخميس الماضي، ضد تردي الأوضاع الاقتصادية، واقتراح حكومة سعد الحريري، فرض ضرائب على اتصالات التطبيقات المجانية.

فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، عن مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية.

اتفق رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على إجراءات إصلاحية مع شركائه في الحكومة اللبنانية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية غدًا الاثنين، اجتماعًا لإقرار الإصلاحات الاقتصادية التي تم مناقشتها اليوم في اجتماع الحريري بعدد من الوزراء والقوى السياسية اللبنانية.