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إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري جنوبي البلاد

07:18 م الأحد 20 أكتوبر 2019
إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري جنوبي البلاد

الجيش الجزائري

الجزائر - (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن إرهابيا سلم نفسه اليوم الأحد للسلطات العسكرية بولاية تمنراست الواقعة اقصى جنوبي البلاد.

وكشفت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي، أن الأمر يتعلق بالمسمى ناجي عبد الرحمان، المكنى "محمد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.

وأشار ذات المصدر إلى أن الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف بالإضافة إلى خزنتي ذخيرة مملوئتين.

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