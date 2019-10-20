البحرية الليبية تنقذ 89 مهاجرًا غير شرعيين قرب ساحل مدينة "الخمس"

طرابلس- أ ش أ:

أنقذت القوات البحرية الليبية، 89 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على مسافة 75 كيلو مترًا شمال شرق مدينة "الخمس" وذلك في عملية إنقاذ تعد الثانية من نوعها خلال أربع وعشرين ساعة.

وأوضحت البحرية الليبية- في بيان أوردته "بوابة الوسط " الليبية اليوم الأحد- أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم ينتمون إلى جنسيات أفريقية، من بينهم 16 سيدة وطفلان.

كانت غرفة عمليات حرس السواحل الليبية قد تلقت نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، وأنه فور تلقي البلاغ أبحر التشكيل الأول لحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ، وجرى التوجه بالمهاجرين "غير الشرعيين " إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.

يشار إلى أن القوات البحرية تمكنت، أمس السبت، من إنقاذ 148 مهاجرًا غير شرعيين كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية.