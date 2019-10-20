فلسطين تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحامات الأقصى

نبيل أبو ردينة، نائب رئيس الوزراء، ووزير الإعلام ا

رام الله - أ ش أ

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة اليوم /الأحد/من استمرار اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وتحويل الصراع إلى ديني.

وقال أبوردينة - في بيان له اليوم الأحد - :"إننا نحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية اقتحام باحات الأقصى والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر لجر المنطقة لمربع العنف".

وأكد على ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى .. قائلا : "إنه خط أحمر لا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه"..مشيدا بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في وجه الاقتحامات واعتداءات الاحتلال المستمرة بحقهم.