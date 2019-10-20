"قسد" تتهم الجيش التركي باستمرار خرق الهُدنة

دمشق - أ ش أ

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، القوات التركية باستمرار قصف المواقع التابعة لها، واستهداف المدنيين في "رأس العين"، وذلك في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى أنقرة، يوم الخميس الماضي.

وذكرت القوات - في بيان صدر اليوم الأحد، بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن القوات التركية والفصائل الموالية لها استمرت في شن هجماتها خاصة في محاور قرى : تل خنزير - وعلوك - والحبش - والشكيرية شمال سوريا، كما استهدف الطيران التركي قرى "رأس العين".

وأضافت أنها ردت على هذه الهجمات في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن قواتها تصدت لمحاولات التقدم ، وردت القوات المعادية على أعقابها.

وأشارت إلى أن قوات الغزو التركية استخدمت القصف المدفعي بعد أن تم صد عدوانها البري.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - مقتل عشرين من مقاتليها بينهم أربعة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين؛ جراء هجمات الجيش التركي شمال شرق سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.