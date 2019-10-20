  • عاجل:بينها القاهرة.. الأرصاد: حالة عدم استقرار تبدأ غدًا (أمطار رعدية وسيول)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    بعد السكن بلا محرم.. السعوديات في قاعة واحدة مع الرجال بالمجالس البلدية

    01:17 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    بعد السكن بلا محرم.. السعوديات في قاعة واحدة مع الرجال بالمجالس البلدية

    سيدات سعوديات

    الرياض- (أ ف ب):

    قررت السلطات السعودية حضور النساء السعوديات قاعات الاجتماعات المخصصة للرجال في المجالس البلدية والقروية .

    وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي، قراراً بإلغاء المادة 107 من لائحة المجالس البلدية، والتي كانت تنص على ضرورة تخصيص قاعة مستقلة للنساء عن الرجال.

    ويتيح إلغاء المادة 107، للمرأة المشاركة مع الرجل في القاعة نفسها دون الحاجة إلى تخصيص قاعة مستقلة، وربطها مع قاعة الرجال عبر الدائرة التلفزيونية التفاعلية كما كان سائداً في السابق.

    وتضمن قرار الوزير، وفق بيان صحفي صادر اليوم الأحد، تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، لتنص على "تزويد مقر المجلس بالإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه، مع تهيئة المكان الملائم الذي يمكّن أعضاءه من الرجال والنساء من ممارسة حقوق العضوية وحضور الاجتماعات واللقاءات وورش العمل والندوات والزيارات وفقاً للضوابط الشرعية".

    وبدأت السعودية في السنوات الأخيرة ومنذ مجيء الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد، تتبنّى نهجا أكثر انفتاحا في مجال القوانين الاجتماعية الصارمة كارتداء العباءة والسماح للمرأة بالسكن في الفنادق بدون مِحرم ومنحها الحق في قيادة السيارات، حتى أن السلطات شجعت النشاطات الترفيهية كتنظيم المهرجانات والحفلات الموسيقية.

    هذا المحتوى من

    المجالس البلدية السكن بلا محرم النساء السعوديات

    الخبر التالى:

    لليوم الرابع.. اللبنانيون الغاضبون من الطبقة السياسية في الشارع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان