بعد السكن بلا محرم.. السعوديات في قاعة واحدة مع الرجال بالمجالس البلدية

الرياض- (أ ف ب):

قررت السلطات السعودية حضور النساء السعوديات قاعات الاجتماعات المخصصة للرجال في المجالس البلدية والقروية .

وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي، قراراً بإلغاء المادة 107 من لائحة المجالس البلدية، والتي كانت تنص على ضرورة تخصيص قاعة مستقلة للنساء عن الرجال.

ويتيح إلغاء المادة 107، للمرأة المشاركة مع الرجل في القاعة نفسها دون الحاجة إلى تخصيص قاعة مستقلة، وربطها مع قاعة الرجال عبر الدائرة التلفزيونية التفاعلية كما كان سائداً في السابق.

وتضمن قرار الوزير، وفق بيان صحفي صادر اليوم الأحد، تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، لتنص على "تزويد مقر المجلس بالإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه، مع تهيئة المكان الملائم الذي يمكّن أعضاءه من الرجال والنساء من ممارسة حقوق العضوية وحضور الاجتماعات واللقاءات وورش العمل والندوات والزيارات وفقاً للضوابط الشرعية".

وبدأت السعودية في السنوات الأخيرة ومنذ مجيء الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد، تتبنّى نهجا أكثر انفتاحا في مجال القوانين الاجتماعية الصارمة كارتداء العباءة والسماح للمرأة بالسكن في الفنادق بدون مِحرم ومنحها الحق في قيادة السيارات، حتى أن السلطات شجعت النشاطات الترفيهية كتنظيم المهرجانات والحفلات الموسيقية.