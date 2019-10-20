دول الاتحاد الأوروبي تجتمع لبحث الخطوة التالية بشأن "بريكست"

بروكسل- (د ب أ):

عقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في ساعة مبكرة، صباح اليوم الأحد، لبحث الخطوة التالية بشأن قضية خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، دون أن يتضح على الفور كيف يعتزم الاتحاد الرد على الطلب البريطاني بتمديد أجل انسحاب المملكة المتحدة بعد الموعد النهائي المقرر في 31 أكتوبر الجاري.

ووفقا لمصادر الاتحاد الأوروبي، ركز الاجتماع على التدابير الخاصة بالاتحاد الأوروبي للتصديق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكان البرلمان البريطاني رفض ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد.

وصوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية 322 صوتًا مقابل 306 أمس السبت على تأجيل تصويته الحاسم بشأن اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه يوم الخميس الماضي بين لندن وبروكسل.

ويتعين مصادقة نواب بريطانيا وأورويا على الاتفاق المعدل قبل الحادي والثلاثين من الشهر الجاري لضمان انسحاب منظم من الاتحاد.

ويعارض جونسون تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، اضطر قانونا إلى طلب تمديد أمس، وكان الطلب مصحوبا برسالة أوضح فيها رئيس الحكومة معارضته، وفقا لمصدر أوروبي.