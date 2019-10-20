تركيا: لا نريد رؤية أي كردي بالمنطقة الآمنة بعد هُدنة الـ5 أيام

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إن تركيا لا تريد أن ترى أي كردي في المنطقة الآمنة بسوريا بعد هُدنة الأيام الخمسة.

وأضاف أغلو: "سنبحث مع روسيا إخراج الأكراد من منبج وكوباني" خلال محادثات في سوتشي هذا الأسبوع، حسبما أوردت قناة"تي آر تي" التركية.

واتفقت أنقرة وواشنطن، الخميس، على وقف العدوان التركي على شمال شرقي سوريا لمدة 5 أيام لإتاحة الفرصة أمام وحدات حماية الشعب الكردية للانسحاب من "منطقة آمنة" مزمعة.

وسيسافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات طارئة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

يأتي ذلك فيما قُتل جندي تركي وأصيب آخر بجروح في هجوم نفّذه المقاتلون الأكراد السوريون، الأحد، رغم وقف لإطلاق النار بين الطرفين فاوضت بشأنه الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن جنديًا قُتل وجُرح آخر في هجوم بأسلحة خفيفة ومضادة للدبابات في منطقة تل أبيض، مشيرةً إلى أن الجيش ردّ دفاعاً عن النفس.

وتوعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، الأكراد في شمال شرقي سوريا، قائلاً إن بلاده "ستسحق رؤوسهم" إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة، التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا.

وقال أردوغان في خطاب: "إذا لم يتم الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف القتال من حيث توقفنا، وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين"، في إشارة إلى الأكراد.

وفي وقت سابق، وصفت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان، اتفاق وقف إطلاق النار بأنه"غامض" وقالت إن اردوغان "مُعتدي".

فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس السبت، أن وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا متماسك بشكل عام.

وقال إسبر للصحفيين، وهو في طريقه للشرق الأوسط، إنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي وللمساعدة في الدفاع عن العراق.

كما لفت إلى أن "الانسحاب الأمريكي ماضٍ على قدم وساق من شمال شرقي سوريا. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أيامًا".

وأضاف أن "الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق"، والتي قال إن عددها يبلغ نحو ألف فرد.