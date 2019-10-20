هونجد كونج: متظاهرون يُشعلون النيران في مداخل محطات مترو الأنفاق

هونج كونج- (د ب ا):

أضرم المتظاهرون في هونج كونج النيران في مداخل محطات مترو الانفاق وخربوا المتاجر، وذلك عقب انتهاء فعاليات مسيرة سلمية غير قانونية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن عشرات الآلاف من الأشخاص نظموا مسيرة من منطقة تسيم شا تسوي إلى ويست كولون، وذلك على الرغم من حظر الشرطة للمسيرة بسبب المخاوف من اندلاع أعمال عنف.

وقد أضرم المحتجون النيران في مداخل محطتي مترو أنفاق على الأقل، وأقاموا حواجز على الطرق، مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين.

وكانت المسيرة تهدف للاحتجاج على حظر الحكومة لارتداء أقنعة الوجه، كما أنها تأتي عقب تعترض جيمي شام، المسؤول البارز بجبهة حقوق الانسان المدنية، لهجوم الأربعاء الماضي.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت منذ يونيو الماضي للاعتراض على مشروع قانون يهدف لتسليم المطلوبين جنائيا للبر الرئيسي الصيني، وامتدت بعد ذلك لتشمل المطالبة بمزيد من الديمقراطية وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عنف الشرطة. وقد تحولت الاحتجاجات لاشتباكات متكررة بين الشرطة والمتظاهرين.