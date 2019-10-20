مسؤول إيراني: بدء إنشاء خط سكك حديدية بين إيران والعراق قريبًا

طهران- (د ب أ):

أفاد مسؤول إيراني بأنه سيتم قريبا البدء بعمليات إنشاء خط سكك حديدية بين مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، الأحد، عن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني سعيد رسولي، تأكيده أن هناك مشروعا للربط السككي مع العراق، مع إقامة محطتين جديدتين في نقطتين حدوديتين.

وأضاف أن تمهيدات العمل للخط قد بدأت، وأنه سيتم البدء قريبا بالعمليات التنفيذية لهذا الخط، البالغ طوله 32 كيلومترا، ويتضمن إنشاء جسر في طريقه.

وأوضح أن تمويل المشرع سيكون من قبل "مؤسسة المستضعفين"، وفقا لقرار من مجلس الوزراء، بحجم 4 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الرسمي).

وقال رسولي إنه بعد تنفيذ هذا المشروع ستتوفر إمكانية نقل الزوار من إيران إلى العراق وبالعكس بصورة مباشرة عبر سكك الحديد.