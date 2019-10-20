رئيس وزراء اليابان يتفقد محافظة "ناجانو" في أعقاب الإعصار "هاجيبيس"

طوكيو- أ ش أ:

تفقد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي اليوم الأحد محافظة "ناجانو" الواقعة وسط البلاد والمتضررة من الإعصار "هاجيبيس" المدمر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن رئيس الوزراء استقل طائرة هليكوبتر لمتابعة الأوضاع بالمناطق التي غمرتها مياه الأمطار والفيضانات الغزيرة المصاحبة للإعصار والتي أدت إلى انهيار سد على نهر "شيكوما" قبل أيام قليلة.

وأضافت الشبكة اليابانية أن شينزو أبي زار أيضا منطقة قتل فيها شخصان بسبب الفيضانات ووقف دقيقة حدادا على أرواحهما، مشيرة إلى أنه استمع إلى إحاطة عن هذه الكارثة الطبيعية من حاكم المحافظة.

و قام شينزو أبي يوم الخميس الماضي بتفقد محافظتي "مياجي" و"فوكوشيما" الواقعتين شمال شرق البلاد لمتابعة الأوضاع بهما في أعقاب الإعصار القوي الذي تسبب في مقتل وإصابة وتشريد المئات من المواطنين.

ولا زالت جهود البحث والإنقاذ مستمرة لمساعدة الأشخاص العالقين بالمناطق الجبلية المغمورة بالمياه في أعقاب الإعصار "هاجيبس" الذي ضرب شمال ووسط اليابان قبل عشرة أيام تقريبا مصحوبا بهطول أمطار تاريخي تسبب في فيضان الأنهار وغمر وتدمير وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.