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    ​الآلاف يتظاهرون في درسدن ضد حركة مناهضة للإسلام

    08:19 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    ​الآلاف يتظاهرون في درسدن ضد حركة مناهضة للإسلام

    تظاهرات _أرشيفية

    درسدن (ألمانيا)- د ب أ:

    يخطط آلاف الأشخاص التظاهر اليوم الأحد في مدينة درسدن شرقي ألمانيا ضد حركة بيجيدا التي تحرض على معاداة الإسلام وكراهية الأجانب.

    ويمثل اليوم الأحد الذكرى السنوية الخامسة لحركة بيجيدا، والتي تعني "الأوروبيين الوطنيين ضد أسلمة الغرب". كما تخطط الحركة لتنظيم مسيرة لها أيضا اليوم .

    يشار إلى أن أنصار بيجيدا نظموا أول مظاهرة لهم في درسدن في 20 تشرين أول/أكتوبر 2014.

    ألمانيا حركة بيجيدا درسدن معاداة الإسلام

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