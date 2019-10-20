  • عاجل:مائل للحرارة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    روماني يشغل منصب نائب الأمين العام لحلف الناتو

    08:14 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    روماني يشغل منصب نائب الأمين العام لحلف الناتو

    الدبلوماسي الروماني ميرتشا جيوانا

    بوخارست- أ ش أ:

    تولى الدبلوماسي الروماني ميرتشا جيوانا رسميا منصبه نائبا للأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

    ونقل موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري عن الحلف - في بيان صحفي - أن جيوانا ، الذي تولى مهام المنصب ، هذا الأسبوع، هو أول نائب للأمين العام للناتو من دول وسط وشرق أوروبا.

    ويحل جيوانا بذلك محل الأمريكية روز جوتمولر وهي أول امرأة في تاريخ حلف الناتو منذ 70 عاما تتولى منصب نائب الأمين العام.

    وكان ميرتشا جيوانا قد شغل في السابق منصب رئيس مجلس الشيوخ الروماني ووزير الخارجية وسفير رومانيا في الولايات المتحدة ضمن مناصب أخرى.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الأمين العام لحلف الناتو ميرتشا جيوانا رومانيا

    الخبر التالى:

    ابنة نيلسون مانديلا سفيرة لبلادها لدى كوريا الجنوبية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان