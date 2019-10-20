الرئيس الباكستاني يزور اليابان ويشارك في حفل تنصيب الامبراطور ناروهيتو

إسلام أباد- أ ش أ:

توجه الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الأحد إلى اليابان في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام، حيث سيشارك في حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن زيارة علوي لطوكيو تأتي بناء على دعوة رسمية من قبل الحكومة اليابانية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الباكستاني بعدد من السياسيين اليابانيين البارزين وأيضا بممثلي الشركات اليابانية المهمة التي تستثمر في باكستان.

وقال بيان صادر عن الخارجية الباكستانية إن هناك علاقات صداقة وشراكة قوية تربط بين إسلام أباد وطوكيو ومن المتوقع العمل ليتم تعزيزها مع وجود إمكانات هائلة لمزيد من التعاون في مجالات لا حصر لها مثل المجالات الاقتصادية والتجارية والتجارية والاستثمارية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وتنمية الموارد البشرية والسياحة.

وأضاف البيان أن زيارة الرئيس عارف علوي ستعزز العلاقات الودية بين البلدين وستساعد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

يشار إلى أن اليابان تعد من بين أكبر المستثمرين الأجانب في باكستان ووجهة تصدير مهمة للمنتجات الباكستانية.. وبعيدا عن كونها شريكا اقتصاديا رئيسيا لباكستان، قدمت اليابان مساهمات مهمة في دعم جهود باكستان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مر السنين.