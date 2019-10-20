​دول الاتحاد الأوروبي تجتمع لبحث طلب تأجيل بريكست

بروكسل- د ب أ:

يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من اليوم الأحد لمناقشة طلب رسمي من لندن بتأجيل خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي والذي كان مقررا له 31 أكتوبر الجاري، بعد أن أرجأ البرلمان البريطاني تصويتًا رئيسيًا على اتفاق الانسحاب الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي.

ويعارض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد اضطر قانونا إلى طلب تمديد يوم السبت. وكان الطلب مصحوبًا برسالة يوضح فيها معارضته، وفقًا لمصدر أوروبي.

وقال المصدر إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تلقى الرسالتين، بالإضافة إلى مذكرة مرفقة من السفير البريطاني تيم بارو، في وقت متأخر من يوم السبت.

وقال دبلوماسي أوروبي في وقت سابق يوم أمس إن التكتل "سيراجع بشكل بناء" أي طلب تمديد. وأن الأمر سيستغرق عدة أيام لكي تتخذ الدول الأعضاء المتبقية البالغ عددها 27 دولة قرارها.

وصوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية 322 صوتًا مقابل 306 يوم السبت على تأجيل تصويته الحاسم على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه يوم الخميس الماضي بين رئيس الوزراء البريطاني والاتحاد الأوروبي.