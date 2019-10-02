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    المسماري يكشف عن مقتل إرهابي عميل للمخابرات التركية والقطرية في ليبيا

    10:26 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    المسماري يكشف عن مقتل إرهابي عميل للمخابرات التركية والقطرية في ليبيا

    اللواء أحمد المسماري

    القاهرة – مصراوي:

    قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة تمكنت من تصفية الإرهابي هشام مصطفى مسيمير.

    وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن مقتل مسيمير خلص ليبيا من عميل خطير للمخابرات التركية والقطرية.

    ودعا المجتمع الدولي لرفع الحظر عن بيع السلاح لليبيا، حتى يتم التفرغ لمعركة محاربة الإرهاب.

    ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة "طوفان الكرامة"، لتحرير العاصمة طرابلس، من الميليشيات الإرهابية العاملة مع حكومة الوفاق الليبية، بقيادة فايز السراج.

    أحمد المسماري مقتل إرهابي المخابرات التركية قطر ليبيا

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