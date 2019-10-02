السعودية تنفي أي شبهة فساد في مشروع قطار الحرمين الذي احترق

الرياض - (د ب أ):

نفت النيابة العامة السعودية، وجود فساد واختلاس، في مشروع قطار الحرمين، والذي احترقت محطته الرئيسية في مدينة جدة غرب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن النيابة العامة القول إن "صاحب التغريدة عن شبهة فساد في قطار الحرمين سبق أن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، وتم فصله من عمله بسبب إجراءات عمالية، قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها".

وكان المواطن محمد صادق، قال إنه تقدم بشكوى لدى السلطات العام الماضي، كشف فيها اختلاس مبلغ ملياري ريال، تتعلق بأنظمة التحكم والحرائق، وأن هذه الشكوى كلفته فقد وظيفته.

وبعد يوم من تغريدته على تويتر، قال صادق، إنه سيقوم بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، للإفادة بما لديه من معلومات، مطالبا متابعيه بإيصال قصته إلى ولي العهد محمد بن سلمان، في حال تعرضه لأي مكروه.

وأعلن أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، قبل يومين، تشكيل لجان للتحقيق في الحادثة، التي لم تتمكن السلطات من تحديد مدى الأضرار التي نتجت عنها بعد.

وتضررت أجزاء كبيرة من محطة القطار في جدة جراء الحريق الذي امتد عدة ساعات، وأصيب فيه خمسة أشخاص، قبل تدخل فرق الإطفاء والمروحيات للسيطرة عليه.