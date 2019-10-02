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    وزير الدفاع العراقي يوجه قوات الجيش بضبط النفس

    08:09 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    وزير الدفاع العراقي يوجه قوات الجيش بضبط النفس

    وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري

    بغداد - (أ ش أ):

    وجه وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، قوات الجيش بضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، على وقع الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات العراقية.

    كما أمر الشمري، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأربعاء، بالتعامل اللائق مع المتظاهرين والحفاظ على سلمية المظاهرات، مؤكدا أن أبناء الجيش العراقي هم جزء من الشعب ووجدوا لخدمته وحمايته.

    وأمر الشمري، بإدخال كافة القطاعات في حالة الاستنفار.

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    نجاح الشمري وزير الدفاع العراقي تظاهرات بغداد

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