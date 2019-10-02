فرض حظر للتجوال في محافظة ذي قار العراقية بدءًا من مساء اليوم

القاهرة – مصراوي:

فرضت السلطات العراقية حظر للتجوال في محافظة ذي قار، التي شهدت تظاهرات موسعة منذ الأمس، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن حصيلة القتلى والمصابين خلال التظاهرات التي اندلعت في عدد من مدن العراق منذ الأمس، وصلت إلى 4 قتلى و 294 جريحًا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن رقعة المظاهرات الاحتجاجية في العراق اتسعت بعد ظهر اليوم الاربعاء لتشمل مدنا ومحافظات أخري في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن رقعة المظاهرات اتسعت في بغداد لتشمل أحياء الأعظمية وشارع القناة وجسر ديالى وساحة الخلاني والنعيرية والزعفرانية وساحة التحرير والطيران وقطع طريق مطار بغداد الدولي من جهة حي البياع.

وذكرت المصادر أن المظاهرات انطلقت بعد ظهر اليوم في محافظات الناصرية والنجف والسماوة وديالى وواسط والحلة في ظل انتشار غير مسبوق للقوات العراقية حيث رافق هذه المظاهرات إحراق الاطارات وتصاعد سحب سوداء في سماء هذه المناطق والمدن.