صاحب القصيدة المسيئة لأردوغان قد يصبح رئيس الحزب الاشتراكي الألماني

برلين - (د ب أ):

لا تزال الفرصة سانحة بشكل رسمي أمام الإعلامي الألماني الساخر يان بومرمان، صاحب القصيدة المسيئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للترشح لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال متحدث باسم الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم الحالي في ألمانيا اليوم الأربعاء إن من الممكن لبومرمان ومرشحين آخرين، في حال حصولهم على تأييد من ثلاث روابط محلية، خوض المنافسة على رئاسة الحزب لمدة شهرين قبل انعقاد مؤتمر الحزبي العام في ديسمبر المقبل.

وتابع المتحدث أن بومرمان يمكنه التقدم بطلب لرئاسة الحزب مباشرة إلى مؤتمر العام في حال تأييد 50 مندوبا من خمس دوائر لهذه

وكان قد أُعْلِن في وقت سابق عن قبول عضوية بومرمان رسميا في الحزب الاشتراكي، بعدما أعلنت رابطة الحزب في دائرة انهالت-بيترفلد في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء قرارا بضمه رسميا إلى رابطة الحزب في كوتن.

وفي أعقاب ذلك، أعلن بومرمان على تويتر اعتزامه تقديم طلب للترشح لرئاسة الحزب.

ويبحث الحزب حاليا عن قيادة ثنائية جديدة، وقد قدمت سبعة فرق أنفسها في مؤتمرات إقليمية، وسيتبع هذه المؤتمرات قرار من قبل الأعضاء، يتم تأكيده من قبل مؤتمر الحزب.

يذكر أن اللائحة التنظيمية والنظام الداخلي في الحزب يتيحان الفرصة لتقدم مرشحين آخرين.