جونسون يحث الاتحاد الأوروبي على قبول "الحل التوافقي المعقول" بشأن شبكة الأمان

لندن - (د ب أ):

حث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الأربعاء، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على قبول ما وصفه "بالحل التوافقي المعقول" من أجل تعديل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون في خطابه إلى يونكر إنه يرغب في استبدال "شبكة الأمان" المعنية بالإبقاء على الحدود الايرلندية مفتوحة، بترتيبات جمركية بديلة.

وأضاف جونسون قائلا إن كلا الجانبين "بحاجة الآن إلى النظر فيما إذا كان هناك استعداد كاف للتوصل إلى حل توافقي" من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 31 أكتوبر، وهو الموعد الذي أصر رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده ستغادر فيه التكتل الأوروبي سواء باتفاق أو بدون اتفاق.

وأوضح جونسون أن المقترحات البريطانية تتعامل "بشكل عملي" مع تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إيرلندا الشمالية، والتي ستترك الاتحاد الأوروبي مع بقية المملكة المتحدة، فضلا عن التأثير على جمهورية إيرلندا،الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وتابع جونسون قائلا " آمل أن توفر هذه المقترحات الآن الأساس لمفاوضات سريعة نحو التوصل لحل".