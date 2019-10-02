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    الدنمارك: منح الأميرة ماري حق الوصاية على العرش

    03:09 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    الدنمارك: منح الأميرة ماري حق الوصاية على العرش

    علم الدنمارك

    كوبنهاجن- (د ب ا):

    أعلن القصر الدنماركي، الأربعاء، أنه تم منح الأميرة ماري، زوجة ولي العهد الأمير فريدريك، الحق في القيام بمهام الوصية على العرش، في حال كانت الملكة مارجريت الثانية خارج البلاد.

    وتم الإعلان عن هذا القرار عقب أن تعهدت الأميرة الدنماركية، وهي استرالية المولد، باحترام الدستور الدنماركي في اجتماع لمجلس الدولة.

    وحضر اجتماع المجلس، الملكة وولي العهد ورئيسة الوزراء ميتي فريدريكسون وأعضاء مجلس الوزراء.

    وقال القصر إنه يمكن لماري (47 عاما) بصفتها وصية على العرش أن تقوم بواجبات الملكة عندما لا تتمكن من القيام بها.

    ويشار إلى أن حق الوصاية تم منحه في السابق لولي العهد، وشقيقه الأصغر الأمير يواكيم وشقيقة الملكة الأميرة بينديكت.

    علم الدنمارك العرش فريدريك

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