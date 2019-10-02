نتنياهو يلتقي قادة الأحزاب اليمينية اليوم بعد تراجع حزب جانتس عن إجراء مفاوضات

تل أبيب- (د ب أ):

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد لقاء اليوم الأربعاء مع قادة الأحزاب اليمينية.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الاجتماع جاء بعد تراجع حزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني جانتس عن عقد محادثات كانت مقررة اليوم وتهدف لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو.

وكانت تقارير ذكرت أن لقاء اليوم سيكون المحاولة الأخيرة التي يقوم بها نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة قبل إعادة تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس رؤوفين ريفلين.

وكان ريفلين كلف نتنياهو الأربعاء الماضي بتشكيل الحكومة. وإذا لم يتمكن نتنياهو من تشكيلها فإن ريفلين سيكلف عضوا آخر بالكنيست لتشكيلها.

وتصدر حزب "أزرق أبيض" الانتخابات بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.

وحظى نتنياهو بدعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

يأتي هذا بينما تبدأ اليوم سلسلة من جلسات الاستماع التي تسبق توجيه اتهامات في قضايا فساد ضد نتنياهو. وينفي نتنياهو جميع الاتهامات المنسوبة إليه ويصفها بأنها عملية اضطهاد ضده.