هونج كونج: تم اعتقال 269 شخصا في المظاهرات المناهضة للحكومة أمس الثلاثاء

هونج كونج- (د ب ا):

قالت شرطة هونج كونج اليوم الأربعاء إنها ألقت القبض على 269 شخصا في المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت في المدينة أمس الثلاثاء، ودافعت عن سلوك ضباط مكافحة الشغب.

وكانت الشرطة قد أطلقت 900 طلقة رصاص مطاطي و230 طلقة فوم و1400 عبوة غاز مسيل للدموع بالإضافة إلى 6 طلقات حية أمس الثلاثاء، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني للصين.

وقال نائب مفوض الشرطة تانج بينج كيونج للصحفيين إن استخدام الشرطة للقوة أمس" كان قانونيا ومنطقيا بلا شك".

وكان أحد أفراد الشرطة قد أطلق النار من مسافة قريبة على متظاهر أمس. وأظهرت مقاطع الفيديو رجل الشرطة وهو يصوب على المتظاهرين بصورة مباشرة عقب أن هاجمت مجموعة ضابطا آخر بعصى. ولم يتضح ما إذا كانت العصى مصنوعة من البلاستيك أم المعدن.

وأضاف تانج" المتظاهرون كانت معهم أسلحة مميتة، ورجل الشرطة شعر أن حياته في خطر" موضحا أنه كان لديه" خيارات محدودة للغاية، ولم يكن هناك وقت أو مساحة كافية لإطلاق طلقات تحذيرية".