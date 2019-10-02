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البرلمان الروماني يجرى تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة السبت المقبل

11:52 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
البرلمان الروماني يجرى تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة السبت المقبل

البرلمان الروماني

بوخارست- (د ب ا):

أعلن البرلمان الروماني اليوم الأربعاء أنه سوف يجرى تصويتا بحجب الثقة عن حكومة الزعيمة السياسية الديمقراطية الاجتماعية فيوريكا دانسيلا السبت المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء .

وكانت المعارضة الرومانية قد تقدمت أمس الثلاثاء بمقترح لإجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.

وتتهم أحزاب المعارضة دانسيلا بعدم الكفاءة وإساءة استثمار الأموال العامة وضعف استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.

ونقلت بلومبرج عن النائب فيكتور بونتا القول إنه من المرجح مقاطعة نواب المعارضة للتصويت، مما قد يضطر البرلمان لتأجيل التصويت لموعد لاحق .

البرلمان الروماني الاتحاد الأوروبي
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