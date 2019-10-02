اليابان: إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي لن يغير موقفنا

طوكيو – (أ ش أ):

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الأربعاء، إن الصاروخ الذي أطلقته اليوم كوريا الشمالية لن يغير موقف طوكيو ورغبة رئيس الوزراء شينزو آبي في الاجتماع بشكل مباشر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون "دون شروط مسبقة".

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن سوجا قوله إن آبي أعرب عن رغبته في عقد محادثات قمة مع الزعيم الكوري الشمالي وكان آخرها في خطابه في الأمم المتحدة، لكسر الجمود وحل قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم بيونج يانج في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

من ناحية أخرى، عقدت اليابان اجتماعًا لمجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو لتحليل إطلاق الصاروخ الذي جاء بعد يوم واحد من إعلان كوريا الشمالية أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على بدء محادثات يوم الجمعة.

وبعد الإطلاق، طلبت كوريا الجنوبية من اليابان معلومات بناءً على اتفاق تبادل الاستخبارات العسكرية بين البلدين.

وأعلنت طوكيو صباح اليوم أن صاروخا كوريا شماليا سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة قبالة مقاطعة شيمان، ولم ترد تقارير بعد عن أي أضرار لحقت بالسفن أو الطائرات.