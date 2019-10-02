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    العثور على 4 جثث واستمرار البحث عن مفقودين بعد انهيار جسر بتايوان

    08:33 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    العثور على 4 جثث واستمرار البحث عن مفقودين بعد انهيار جسر بتايوان

    انهيار جسر

    تايبيه - (أ ش أ):

    أفادت تقارير إعلامية في تايوان اليوم الأربعاء بالعثور على أربع جثث واستمرار البحث عن المفقودين بعد انهيار جسر شاهق فوق خليج في شرق البلاد.

    وأعلنت وكالة الإطفاء الوطنية - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن اثنين من الضحايا يحملان الجنسية الإندونيسية فيما يحمل الثالث الجنسية الفلبينية، وذلك دون التعرف حتى الآن على الجثة الرابعة.

    وشاركت طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية وأكثر من 60 من أفراد الجيش والبحرية بما في ذلك غواصين في عمليات البحث عن الضحايا المحتملين جراء الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء في منطقة "نانفانجاو".

    ولم يوضح مسئولو الإغاثة من الكوارث ما إذا كان الإعصار "ميتاج" هو أحد أسباب انهيار الجسر أم لا.

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