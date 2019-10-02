بدء جلسات استماع في قضايا فساد ضد نتنياهو اليوم

تل أبيب - (د ب أ):

من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء سلسلة من جلسات الاستماع التي تسبق توجيه اتهامات في قضايا فساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولن يشارك نتنياهو في الجلسات التي من المتوقع أن تستغرق أربعة أيام، وسيمثله محاموه بدلا من ذلك، حسبما قال المتحدث باسم المدعي العام أفيخاي ميندلبليت.

ويسعى ماندلبليت لتوجيه اتهامات بالاحتيال وخيانة الثقة وتلقي رشوة ، في ثلاث قضايا فساد منفصلة، ضد نتنياهو.

ونفى نتنياهو جميع الاتهامات المنسوبة إليه ووصفها بأنها عملية اضطهاد ضده.