تليجراف: جونسون سيطلب إعفاءات من القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية الثلاثاء أنه من المقرر أن يطلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إعفاءات شاملة من القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي كجزء من خطته البديلة لشبكة الأمان ذات الصلة بتنظيم الحدود الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الخطة التي اطلعت عليها الصحيفة قبل الكشف عنها اليوم الأربعاء ستكون هناك "علاقة خاصة" بين أيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي حتى عام 2025.

وكانت شبكة الأمان، التي رفضها المنتقدون المؤيدون لبريكست الذين يعتقدون أنها ستجعل بريطانيا ضمن ترتيبات جمركية غير محددة مع الاتحاد الأوروبي، حجر عثرة رئيسي في المفاوضات بين بروكسل ولندن.

ويقول مؤيدوها إن ذلك الترتيب أساسي من أجل جعل الحدود مفتوحة بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، وبالتالي احترام اتفاق سلام هش في أراضي المملكة المتحدة.

وذكرت محطة "آر تي إي" الأيرلندية أن لندن تخطط لاقتراح عدد من المراكز الجمركية على الجانبين على طول الحدود الأيرلندية، وستقع على بعد عدة كيلومترات من الحدود الحقيقية وسيتم تتبع السلع بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) إلى أن تصل إلى الجانب الآخر.

وحاليا، لا توجد عمليات تفتيش جمركية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

واستخدمت أيرلندا نفوذها في الاتحاد الأوروبي للدفع نحو حدود مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.