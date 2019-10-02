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    مقتل 40 شخصا في اشتباكات بين قوات الأمن و"إرهابيين" في وسط مالي

    07:51 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    مقتل 40 شخصا في اشتباكات بين قوات الأمن و"إرهابيين" في وسط مالي

    قوات الأمن فى مالي

    باماكو - (د ب أ):

    قتل 40 شخصا على الأقل جراء قتال بين جنود ماليين و"إرهابيين" في وسط مالي، حسبما أعلنت حكومة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.

    وقال المتحدث باسم الحكومة يايا سانجاري، في بيان إن 25 من عناصر القوات المسلحة في مالي قتلوا وفقد نحو 60 آخرين بعد أن هاجم جهاديون يوم الاثنين معسكرات للجيش في بولكيسي وموندورو بمنطقة موبتي بوسط البلاد.

    وأضاف أن الجيش تمكن من إعادة السيطرة على معسكر بولكيسي مساء الثلاثاء، مضيفا أن 15 إرهابيا قتلوا في تلك العملية.

    وشهد وسط وشمال مالي أعمال عنف وهجمات منتظمة في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2012 ، حيث سيطرت الجماعات المتمردة الانفصالية والمقاتلون المرتبطون بتنظيم القاعدة في وقت لاحق على المنطقة.

    ونجحت العمليات العسكرية الفرنسية والأفريقية، إلى جانب جهود جيش مالي، في تشتيت المقاتلين واستعادة السيطرة الحكومية على المنطقة ، لكن أنشطة المتمردين والعمليات العسكرية مستمرة في بعض المناطق ، على الرغم من توقيع اتفاقات سلام مختلفة.

    قوات الأمن مالي إرهاب

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