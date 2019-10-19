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    لبنان: جعجع يعلن استقالة الوزراء الأربعة لحزب القوات من الحكومة

    11:40 م السبت 19 أكتوبر 2019
    لبنان: جعجع يعلن استقالة الوزراء الأربعة لحزب القوات من الحكومة

    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

    بيروت - (أ ش أ):

    أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، استقالة الوزراء الأربعة الذين يمثلون الحزب داخل الحكومة، على ضوء الأزمة السياسية الحادة التي يشهدها لبنان والاحتجاجات والتظاهرات الواسعة التي تعم البلاد.

    والوزراء الأربعة الذين يمثلون حزب القوات اللبنانية داخل الحكومة هم كل من: نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، ووزير العمل كميل أبو سليمان، ووزير الشئون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة شئون التنمية الإدارية مي شدياق.

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