مصرع 13 شخصًا على الأقل جراء انهيار أحد السدود المائية في سيبيريا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات في روسيا مصرع 13 شخصا على الأقل وفقدان عدد مماثل بعد انهيار أحد السدود على نهر سيبا في منطقة سيبريا النائية.

وانفجر السد القريب من منجم للذهب، واكتسح في طريقه العديد من الأكواخ كان يقطنها الضحايا، بحسب ما نشرت صحيفة (مترو) البريطانية اليوم السبت.

وقال مسؤولون إن السد تم بناؤه فيما يبدو على نحو مخالف لقواعد السلامة، وأن السلطات لم تكن على علم بوجوده، وقال محققون إنهم فتحوا تحقيقا جنائيا فيما يتعلق بخرق قواعد السلامة.

وجاء في بيان لوزارة الطوارئ الروسية "حتى الآن، ثمة معلومات عن 13 قتيلا، وإن أكثر من 270 شخصا انخرطوا في عمليات بحث وإنقاذ، في المنطقة النائية على نحو يمثل تحديا".

وفي بيان منفصل، قالت السلطات المحلية في الإقليم السيبيري إن اثني عشر شخصا لقوا مصرعهم وإن ثلاثة عشر آخرين في عداد المفقودين.

وقالت وزارة الصحة في الإقليم إن أربعة عشر شخصا نُقلوا إلى المستشفى بينهم ثلاثة حالاتهم حرجة.