طلال سلمان لمصراوي: الحكومة بها عصابات.. وأرشح هذا الشخص لقيادة لبنان - حوار

كتب- محمد عمارة:

قال الصحفي اللبناني الكبير، طلال سلمان، مؤسس جريدة السفير اليومية، إنه من حق الشعب اللبناني أن ينزل ويتظاهر وينتفض من أجل مطالبه لإحداث تغيير شامل في البلد.

وأضاف سلمان لمصراوي: الحكومة بها عصابات وحزب الله متضرر من أي هزة في البلد، وأسباب الأزمة متعددة، منها الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الناس وضيق المعيشة وارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الليرة.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى المشهد اللبناني الآن؟

مشهد عظيم، يؤكد أن هذا البلد به شعب، شعب حر يرفض الظلم والتحكم والطائفية. التظاهرات في كل أنحاء البلد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مرورًا بـ "بعلبك" وصولًا لكل ضواحي بيروت، لأول مرة نرى إجماع وطني على رفض الأوضاع البائسة.

هل تتفق مع السيد فؤاد السنيورة بأن الرئيس اللبناني سبب الأزمة؟

من هذا و"بيشتغل إيه؟".

هل تتفق مع ما قاله؟

أكيد مش متفق "من اسمه طالع".

ومن برأيك سبب الأزمة؟

كل السياسيين الذين يتناوبون على الحكم ولا يفعلون شيئًا، ولا تلبي احتياجات الناس "كله ينهب ويمشي، واللي بيدفع الثمن هو اللبناني نفسه اللي وضعه بيزداد سوء يوم بعد يوم".

من حق اللبنانيين أن ينزلوا ويتظاهروا وينتفضوا من أجل مطالبهم لإحداث تغيير شامل في البلد، وربنا يوفقهم.

ما شكل التغيير الذي قد يحدث من وجهة نظرك؟

أن تنتهي الطائفية، يعيش البلد بشكل طبيعي، ويصبح أي مواطن لبناني فقط، وليس هذا شيعي وهذا سني وهذا ماورني.

رئيس الوزراء أعطى لشركائه مهلة من أجل إيجاد حل، هل يمكن أن تؤتي ثمارها؟

هي مهلة لشركائه، ولماذا يعطيهم هو مهلة طالما أنهم شركاء؟ هو مثلهم ويمكن أن يكون مسئولا أكثر منهم أيضا، الكل مسئول من حكومة ووزراء وغيرهم.

وكيف تتوقع الساعات المقبلة على لبنان؟

لا بد أن يحدث تغيير كبير، بالتأكيد لا نريد انقلابًا في لبنان، لكن تغيير شامل "لدينا أناس مشهورين بالرشوة والسمسرة واستغلال النفوذ"، نريد حكومة طبيعية من الناس الطبيعيين لم يعرفوا بـ"الحرامية والنصابين".

ماذا لو سقطت حكومة الحريري؟

تيجي حكومة أخرى، ما المشكلة؟!

هل ترى أن حزب الله هو سبب الأزمة بتدخلات إيران؟

لا طبعا، حزب الله متضرر ومع استقرار البلد، أي هزة بالبلد يكون المتضرر الأول حزب الله.

كيف هذا؟

حزب الله يهمه الاستقرار، وهو مع بقاء الحكومة.

لكن البعض يعتبره أداة إيران وسببًا في الأزمة!

هذا كلام قديم، وما نحكم عليه هو بممارساته في البلد، علاقته مع إيران لا يخفيها، لكن ليست هي المشكلة، حزب الله هو أكبر حزب وجمهور سياسي في البلد، وبالتأكيد ليس كل من في حزب الله عميلًا لإيران، لكنه هو الأكثر تعبيرا عن ضمير الناس.

هل تعتبر أن الرئيس ميشال عون وجبران باسيل سببا الأزمة؟

الأسباب متعددة، منها الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الناس وضيق المعيشة وارتفاع أسعار العملة وانخفاض قيمة العملة، بالتالي الأسباب اقتصادية اجتماعية.

هل تتوقع أن تظل الاحتجاجات في الشارع اللبناني؟

الثورة ليست سهلة في ظل الانقسام الطائفي في البلد، هناك عصابات موجودة في البلد وفي الحكومة، والناس تعرفهم بالاسم، التغيير إما أن تفعله الدولة، أو أن تدفع ثمنه.

تقصد تغيير ناعم دون تدخل الجيش؟

هناك وزراء مشهورين بالثروات الخرافية والفساد وكلها من الناس والبلد، نريد مسئولين قلوبهم على الناس.

ما هو شكل لبنان الذي تراه وتتمناه؟

يكون فيه حكم نظيف "الناس مش غاوية انقلابات"، نريد مسئولين يلبوا احتياجات الناس، ويمنعوا انهيار البلاد اقتصاديًا، لأن نتيجة انهيار العملة الناس تجوع، والدولة أصبحت مركز خدمات للإقطاعيين وأصحاب السلطة.

نريد إصلاحات تشعر الناس بأنهم صاروا في أمان.

هل هناك شخصية يمكن أن يعول عليها لقيادة لبنان إلى بر الأمان؟

الرئيس سليم الحص، وكان رئيس وزراء سابق.

ولماذا ترشحه؟

لأنه نظيف ونزيه وفي حياته لم يأخذ قرش واحد حرام، ولما يجامل دول ولم يكن عميلًا لأحد و"مركون".