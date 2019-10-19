مظاهرات حاشدة في هندوراس للمطالبة باستقالة الرئيس خوان هيرنانديز

تيجوسيجالبا - (أ ش أ):

شهدت هندوراس اليوم السبت مظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة الرئيس خوان اورلاندو هيرنانديز من منصبه، وذلك على خلفية اتهام محكمة أمريكية مؤخرا لشقيقه الأصغر بتهريب المخدرات.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن إحدى محاكم نيويورك أدانت - أمس - شقيق الرئيس ويدعى تونى هيرنانديز بتهريب المخدرات "تحت رعاية الدولة فى هندوراس" على حد قولها.

وقالت الشبكة الأمريكية إن المتظاهرين أغلقوا الطرق الرئيسية في نصف أقاليم البلاد (16 إقليم)، فيما لم تتدخل الشرطة بالقبض على احد منهم مكتفية بتوجيه نداءات للمتظاهرين بضرورة التعبير عن أرائهم بشكل سلمى دون اضرار بحقوق الاخرين.

من جانبه، أكد رئيس هندوراس أن الإدانة التي أصدرتها المحكمة الأمريكية ليست موجهة إلى هندوراس كدولة، مشددا على أن حكومته تحارب تجارة المخدرات .