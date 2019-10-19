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    وزارة الداخلية اللبنانية تنفي صحة أنباء حول استقالة الوزيرة ريا الحسن

    09:33 م السبت 19 أكتوبر 2019
    وزارة الداخلية اللبنانية تنفي صحة أنباء حول استقالة الوزيرة ريا الحسن

    وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن

    بيروت - (أ ش أ):

    نفت وزارة الداخلية اللبنانية، بصورة قاطعة، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تقديم وزيرة الداخلية ريا الحسن لاستقالتها من منصبها.

    وأكدت وزارة الداخلية اللبنانية - في بيان مساء اليوم - أن هذه الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، داعية كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات قبل بثها تفاديا للوقوع في المغالطات.

    وتداولت وسائل إعلامية إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مذكرة منسوب صدورها إلى وزيرة الداخلية، وممهورة بتوقيع لها، موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري تفيد باستقالتها من منصبها في ضوء التظاهرات وحركة الاحتجاجات الواسعة التي يشهدها لبنان منذ 3 أيام.

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