مسؤول صيني: إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق تجاري مع أمريكا

نانتشانج (الصين) - (د ب أ):

أشار كبير المفاوضين التجاريين الصيني إلى وجود إشارات إيجابية إلى إحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة وأن الجانبين يعملان على التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي في مؤتمر تكنولوجي في نانتشانج بمقاطعة جيانجشي اليوم السبت: "حققت الصين والولايات المتحدة تقدماً ملموسًا في العديد من الجوانب، وأرست أساسا مهما للمرحلة الأولى من الاتفاق"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وأكد ليو هي مجددا أن الصين "مستعدة للعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لمواجهة المخاوف الأساسية لدى الطرفين على أساس المساواة والاحترام المتبادل".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة والصين على إعداد نوع من الاتفاق ليوقعه الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينج في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ الشهر المقبل في تشيلي.

وقالت الولايات المتحدة إن الصين ستشتري ما يبلغ قيمته 50 مليار دولار من السلع الزراعية الأمريكية في مقابل تعليق الرسوم الجمركية الإضافية، إلا أن وكالة بلومبرج أفادت بأن الصينيين يريدون مزيدا من المحادثات وسيحتاجون إلى تخفيض الرسوم الجمركية الحالية للوصول إلى هذا المبلغ من الواردات.

وقد لا يتطرق اتفاق "المرحلة الأولى" التي وصفتها واشنطن إلى العديد من القضايا الأكثر أهمية التي أطلقت الحرب التجارية المستمرة منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق إن البيت الأبيض يبحث أيضا في طرح اتفاق متفق عليه من قبل بشأن العملة مع الصين. وأضافوا أن الاتفاق سيكون مماثلا للالتزامات التي تعهدت بها الصين بالفعل وفقا لمعايير صندوق النقد الدولي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن المحادثات على مستوى أدنى ستتم عبر الهاتف خلال الأسبوع الجاري. وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينج أمس الأول الخميس بأن المسؤولين الصينيين يعملون على نص اتفاق تجاري بتنسيق وثيق مع المفاوضين الأمريكيين، وبدأوا مناقشات حول المرحلة التالية.