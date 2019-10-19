أعضاء النواب الليبي: ندعو لإقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة

القاهرة – مصراوي:

اجتمع تسعون نائبًا من أعضاء مجلس النواب الليبي، السبت، بالقاهرة، في إطار التشاور حول آخر المستجدات، وسبل حل الأزمة الليبية.

وأكد البيان الختامي لأعضاء النواب الليبي، أن اجتماعهم السبت في القاهرة "يأتي في ظروف جعلت من العصب على المجلس العمل بشكل طبيعي خصوصًا من تزايد الضغوط التي تمارس للسيطرة على إرادته، ومحاولات تقسيمه لإفشاله، وفي ظل تدخلات دولية متزايدة في الشأن الليبي، ما أدى إلى تفاقم الوضع السياسي".

خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية لغرض الإعداد لجلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غات الليبية، أو أي مدينة أخرى للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك ما يستجد من أعمال.

وأكد البيان، أن الاجتماع شدد على رفض أي تجاوزٍ لمجلس النواب والمحاولة لوضع حلولٍ تستند على معايير أخرى كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود للوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة، ومطالبة رئاسة مجلس النواب التواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية لتوضيح رؤية مجلس النواب ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤيةٍ موحدة للحل وصولاً لإجراء انتخاباتٍ في أقرب وقت.

وعبر البيان أيضًا عن تضامن النواب الليبي مع النائب سهام سرقيوة، وعائلتها، وغيرها من المختطفين والمختفين قسريا، ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم ومتابعتهم عبر القانون.

ودعا إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.

وجدد البيان شكر مصر رئيسًا وبرلمانيًا وحكومة وشعبًا على استضافة اجتماعات مجلس النواب الليبي.