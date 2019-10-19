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    إيرلندا: يجب موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد خروج بريطانيا

    07:48 م السبت 19 أكتوبر 2019
    إيرلندا: يجب موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد خروج بريطانيا

    رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار

    لندن - (د ب أ):

    قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار اليوم السبت إنه ينبغي على جميع رؤساء دول وحكومات الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي أن توافق بالاجماع على منح بريطانيا تمديدا بعد الموعد النهائي المحدد لخروجها من التكتل الأوروبي في 31 تشرين أول/أكتوبر.

    وأضاف فارادكار في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حتى الآن، لم يتم تقديم أي طلب بتمديد من حكومة المملكة المتحدة ... في حالة حدوث ذلك ، سيتشاور رئيس [المجلس الأوروبي] [ دونالد تاسك] مع جميع رؤساء الدول والحكومات السبعة والعشرين حول ما إذا كنا سنمنح تمديدا أم لا. التمديد لا يمكن أن يمنح إلا بالإجماع".

    وقد صوت مجلس العموم البريطاني في وقت سابق اليوم بتأجيل الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الإ بعد الموافقة على تشريع بالمصادقة على هذا الاتفاق. ويمكن أن يجبر هذا التشريع، الذي تم تمريره مؤخرا، بريطانيا على السعي لتمديد موعد الخروج من التكتل الأوروبي.

    ليو فارادكار بريطانيا لندن إيرلندا الاتحاد الأوروبي تويتر

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